Marta Fascina e il suo messaggio WhatsApp a Silvio Berlusconi | “Mi manchi amore mio | Diooo se mi manchi”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Gli stati d’animo di, ex compagna di, emergono nell’ombra della sua residenza ad Arcore Una delle prime domande che gli amici più stretti e gli osservatori si pongono è sesi trovi ancora ad Arcore o abbia preso altre strade. La sua presenza sembra avvolta da un alone di segretezza, lasciando spazio a congetture e speculazioni. Ma nonostante il desiderio di riservatezza, il suo nome è tornato in prima pagina dopo unstruggente condiviso sui social che ha catturato l’attenzione di molti: “Mimio,oo se mi!“. Le voci sul suo stato e sulla sua vita hanno ripreso vigore, risvegliando ...

Oltre ai familiari, la persona più vicina fino alla fine a Silvio Berlusconi - scomparso il 12 giugno a 86 anni - è stata, compagna del Cavaliere dal 2020 (i due nel marzo 2022 avevano anche celebrato il sentimento che li legava con un "matrimonio simbolico" ). Durante la lunga degenza all'ospedale San ...è ad Arcore a Villa San Martino. Ad aggiornare tutti sul destino dell'ultima compagna di Silvio Berlusconi, che nel testamento le ha lasciato un lascito da 100 milioni (non sarà ...A quasi due mesi dalla morte di Berlusconi ecco come vive...

Marta Fascina non esce più da Arcore, gli amici: «Vive immersa nel lutto, non ha superato la morte di Berlusco ilmessaggero.it

Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che Marta Fascina non abbia superato la morte di Berlusconi e che da giorni sia segregata in casa ...Lo hanno rivelato al Corriere della Sera alcuni amici della deputata di Forza Italia, ammettendo di essere «preoccupati» per lei: «Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi un ...