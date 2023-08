Marittimi mai imbarcati | truffa all’Inps | sei indagati | quattro società coinvolte

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutisu navi operanti prevalentemente all’estero: ma sarebbe tutto falso. Obiettivo, percepire in maniera fraudolenta sussidi per disoccupazione e indennità di malattia,ndo così l’Inps. È l’accusa rivolta a tree tre comandanti di motonavi dipendenti di un gruppo armatoriale di Torre del Greco (Napoli), raggiunti da un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina che impone il divieto di esercitare la professione. Ad eseguire il provvedimento sono stati gli uomini del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata: le accuse sono, a vario titolo, diper il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico. I provvedimenti ...

Avrebbero attestato falsamente l'imbarco e lo sbarco all'estero diche in realtà non si sarebberoimbarcati nei periodi in cui risultavano a bordo delle motonavi, consentendo in tal modo agli stessi di percepire indebitamente l'indennità di malattia e/o

