Mario Natangelo, querelato da Arianna Meloni per la vignetta sul Fatto

(Di venerdì 4 agosto 2023) «Mi è stato notificato che, sorella della premier nonché leader di Fratelli d’Italia Giorgia, ha deciso di querelarmi per la pubblicazione su IlQuotidiano di unasulla sostituzione etnica del ministro Francesco Lollobrigida , suo marito, nonché cognato della premier nonché leader di Fratelli d’Italia Giorgia». Visualizza questo post su Instagram...

La sorella della premier e moglie del ministro Francesco Lollobrigida, Arianna Meloni, ha querelatoautore della vignetta sulla 'sostituzione etnica' apparsa su Il Fatto Quotidiano il 20 aprile scorso. La notizia è stata rivelata dallo stessosulle pagine del quotidiano di ...Arianna Meloni , sorella del primo ministro Giorgia, ha querelatoper la vignetta pubblicata sulle pagine del Fatto Quotidiano lo scorso 20 aprile. La vignetta in questione evocava la sostituzione etnica paventata dal marito, il ministro dell'...L'ennesima querela bavaglio , scagliata questa volta da Arianna Meloni contro il vignettista del Fatto Quotidiano ,, finirà - quasi sicuramente - archiviata ma nessuno pagherà per questo ennesimo sfregio all'articolo 21 della Costituzione. Per questo si chiamano querele bavaglio: hanno il solo ...

La sorella della premier e moglie del ministro Francesco Lollobrigida, Arianna Meloni, ha querelato Mario Natangelo autore della vignetta sulla ...«Mi è stato notificato che Arianna Meloni , sorella della premier nonché leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ha deciso di querelarmi per la ...