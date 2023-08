Maria De Filippi ha scelto lei | il nome pesantissimo presto su Canale 5

(Di venerdì 4 agosto 2023) Programmi TV. Manca davvero poco alla prossima edizione di Uomini e Donne e la prime registrazioni sarebbero già in programma per la fine di agosto. In questi ultimi giorni circolano già i primi nomi dei protagonisti del trono classico. Pare che, visti gli ascolti record della appena conclusa edizione di Temptation Island, alcuni dei ragazzi vengano proprio da lì,dehalei.. Avete indovinato di chi stiamo parlando? Leggi anche: Gemma Galgani, ultimo anno per lei a “Uomini e donne”? L’indiscrezione bomba Leggi anche: Alessia Ligotti irriconoscibile dopo “Temptation Island”: scoppia la polemica dei fan sui socialdehalei Avrete sicuramente pensato ad alcuni dei tentatori o tentatrici che si sono distinti a Temptetion Island, ma ...

Forse il nome Marco Arduini non dirà niente a tanti spettatori, ma si segnala che anni fa ha partecipato al dating show prodotto e condotto daDealla strenua ricerca dell'anima gemella. Quest'ultimo ha anche rilasciato una lunga intervista al magazine dedicato alla trasmissione parlando della sua vita lontana dalla tv. Oggi l'...Si segnala inoltre che in questi giorni è anche circolata la voce di corridoio relativa al fatto cheDestarebbe cercando in tutti i modi di far riappacificare la coppietta. Sarà veroL'ex tronista, che in passato ha lavorato nella redazione diDe, sarebbe stata costretta ad abbandonare il lavoro a causa delle eccessive assenze proprio collegate a questo problema: ...

Marco Arduini (ex di Uomini e Donne) arrestato a Cattolica: botte e minacce di morte alla fidanzata di 19 anni ilmessaggero.it

Marco Arduini, ex volto di Uomini e Donne, è stato arrestato per violenza e minacce nei confronti della fidanzata; la produzione prende le distanze.Marco Arduini, ex di Uomini e Donne, è finito in carcere. Per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di ...