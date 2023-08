Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi uniti dalla sofferenza | il forte legame nato tra loro

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 4 agosto 2023) In un periodo di grandi cambiamenti,Detrovano conforto l’uno nell’altro. La conduttrice di successoDe, nota per programmi come “C’è posta per te” e “Uomini e donne“, ha perso suo marito Maurizio Costanzo lo scorso febbraio. D’altra parte,ha affrontato la morte di suo padrelo scorso giugno. Queste tragiche perdite hanno fatto emergere una connessione più profonda tra i due. La forza di andare avanti diDeNonostante le difficoltà,Deè tornata al lavoro e ha cercato normalità nella sua villa in ...