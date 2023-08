Margot Robbie | rivela di avere un grande rimpianto

(Di venerdì 4 agosto 2023) La famosissima attrice, protagonista dell’amato film Barbiedi riservare unsegreto.ormai amata da tutto il modo per la suafama hato negli scorsi giorni di aver avuto unsul set di Barbie. La protagonista ha annunciato che per qualche minuto avrebbe smesso i panni di attrice per vestire quelli di una fan., infatti, avrebbeto di aver avuto unimpulso di baciare il suo idolo, Ryan Gosling. Celebre attore che ha interpretato nel film il ruolo di Ken. L’interesse romantico sarebbe solo da parte di. Ma tra i due vi sarebbe stato solo uno sguardo. ...

... che ha portato la giovane attrice 27enne - Emma è nata nel 1996 - a raggiungere il grande schermo con Assassinio sul Nilo e, poi, con Barbie , il film di Greta Gerwing cone Ryan ...Il momento magico disembra non finire mai. Non solo 'Barbie': ecco 11 cose che forse non sai sull'attrice (foto Ansa) Il fenomeno 'Barbie' Non possiamo che partire con Barbie. Il film ...e Grete Gerwig cosa dicono Che ne pensadi un eventuale sequel La produttrice e protagonista di Barbie non disdegnerebbe un nuovo film. Ha dichiarato che potrebbe ...

Barbie, ecco quando il film con Margot Robbie e Ryan Gosling sarà disponibile in streaming Best Movie

Nel film diretto da Greta Gerwig la protagonista Margot Robbie, per andare sulla terra e risolvere i problemi che l'hanno resa una Barbie difettosa, deve scegliere di indossare un paio di Birkenstock ...Tutti la cercano, tutti la vogliono. Il momento magico di Margot Robbie sembra non finire mai. Non solo "Barbie": ecco 11 cose sulla star ...