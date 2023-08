Marco Arduini | il cammino oscuro di un ex partecipante di Uomini e Donne

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 4 agosto 2023) È un viaggio dagli schermi di Mediaset alle celle di un carcere quello di, ex concorrente del popolare programma televisivo ““, che è finito nelle mani delle autorità per gravi accuse. Chi è, 45 anni, originario di Roma, è un nome familiare per gli appassionati del talk show sentimentale. Il suo volto, apparso sul piccolo schermo nel 2018 come corteggiatore nel programma di Maria De Filippi, è oggi al centro di una notizia inquietante. Ma chi è, l’uomo al di là dell’immagine televisiva? L’ex, che in passato aveva catturato l’attenzione dei media e del pubblico, lavora attualmente in un noto ...