Marco Arduini | ex corteggiatore di Uomini e Donne | arrestato dopo le botte alla fidanzata 19enne

(Di venerdì 4 agosto 2023) Avrebbe picchiato fino a romperle il naso e minacciato di morte laappenacon la quale aveva una relazione da poco meno di un anno. Per questo, 45 anni originario di Roma e noto per aver partecipato nel 2018 comeal programma televisivoOver, è statoieri sera dai carabinieri di Cattolica (Rimini). Orasi trova in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. I reati ipotizzati sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni. Secondo le indagini il 45enne avrebbe minacciato e picchiato la ...

, 45enne originario di Roma, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Cattolina (Rimini) per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne. Anni addietro..., in passato partecipante della trasmissione Uomini e Donne come corteggiatore, è stato arrestato dai carabinieri di Cattolica con l'accusa di aver picchiato e minacciato di morte la ...Quattro mesi di botte e minacce di morte a una ragazza di soli 19 anni. Con queste accuse il suo fidanzato, un ex corteggiatore dell'edizione 2018 di Uomini e donne,, è stato arrestato dai carabinieri di Cattolica che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli, su richiesta del pm ...

Marco Arduini ex di Uomini e Donne arrestato a Cattolica per le botte e le minacce alla fidanzata 19enne il Resto del Carlino

Arrestato Ex di 'Uomini e Donne' per Maltrattamenti alla Fidanzata 19enne Botte alla fidanzata, arrestato ex di 'Uomini e donne' Per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne, è ...Lei, 19 anni. Lui 45, un passato televisivo e un presente da cameriere in un albergo della Riviera. Era già stato condannato per maltrattamenti a una precedente fidanzata ...