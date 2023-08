Marc Marquez | “Sono nel momento più difficile della carriera”

(Di venerdì 4 agosto 2023)ha preso contatto con la realtà. La prima partestagione si è conclusa e di certo non se la vorrà ricordare con piacere. Il pilota spagnolo infatti ha ottenuto appena 15 punti negli 8 gran premi disputati e ora ha assoluta necessità di un cambio diia. E’ un, ma l’unica cosa che si può fare è provare a ripartire, come ha affermato lui stesso nella conferenza stampa tenutasi ieri per la vigilia del Gran Premio di Silverstone. (Credit foto – MotoGP)Queste dunque alcune delle parole diraccolte da FormulaPassion: “La pausa estiva? Diciamo che è arrivata nelgiusto, perché il mio corpo era distrutto.riuscito a divertirmi e ad allenarmi un po’....

Franco Morbidelli lascia la Yamaha che punta su Alex Rins, i team ufficiali sono a posto, a meno che la Honda divorziasse da. Ducati ha Bastianini e Bagnaia, Ktm va con Miller e Binder, ...Metà 2023 da dimenticare Di certonon avrebbe mai potuto immaginare, se non nei suoi incubi peggiori, di chiudere la prima parte di campionato con appena 15 punti conquistati in 8 prove del mondiale 2023. Il campione ...allontana i rumors: 'Al lavoro per Honda, ho un contratto'. Bezzecchi sul futuro: 'Merito una moto ufficiale'. Rivivi la conferenza piloti e tutte le parole del giovedì di ...

Marc Marquez alza bandiera bianca al ritorno in MotoGP: Non possiamo nascondere la realtà Sport Fanpage

La MotoGP riaccende i motori nel fine settimana sullo storico tracciato di Silverstone, dopo una pausa di oltre un mese. L'azione in pista sarà in diretta su Sky e su Now, mentre TV8 offrirà live le q ...Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini riprendono a inseguire vittorie e sogni a Silverstone, mentre il mercato MotoGp è incendiato. Franco Morbidelli lascia la ...