Mara Sattei aggiunge due nuove date al Summer Tour 2023

(Di venerdì 4 agosto 2023)dueal suo, ecco il calendario aggiornato e le info sui biglietti Dopo l’uscita del nuovo singolo Piango In Discoteca (Island Records/Universal Music) – fuori ora in radio e in digitale al link https://isl.lnk.to/piangoindiscoteca –dueal suo: domenica 13 agosto a Roccadaspide (SA) e mercoledì 6 settembre a Pescara.– Calendario aggiornato 03 GIUGNO– ANNONE DI BRIANZA (LC) – NAMELESS ...

Se da un lato il ritmo di 'Piango In Discoteca' non ci fa smettere di ballare, dall'altro le parole dici raccontano di una relazione complicata che arriva a tormentarci anche nelle più belle notti estive: 'Piango In Discoteca - commenta l'artista - è un brano nato di getto, in un ...approfondimento Fedez, Tananai evincono il Power Hits Estate 2022 FOTOGALLERY @Di Vincenzo / Mirabelli / Marenda Continua gallery %s Foto rimanenti Musica I momenti migliori delle ...Mercoledì 9 agosto arriva, che ha aperto i concerti dei Coldplay a San Siro e che al Festival di Sanremo si è presentata con il brano scritto per lei da Damiano dei Maneskin, ...

Mara Sattei a Cefalù con il suo “Summer Tour 2023”, la Scaletta Radio Time

In “Piango In Discoteca” Mara Sattei ci mostra tutta la sua anima EDM: l’estate della cantautrice assume ora un nuovo risvolto con un brano, firmato dalla coppia di producer multiplatino Takagi & ...In “Piango In Discoteca” Mara Sattei ci mostra tutta la sua anima EDM: l’estate della cantautrice assume ora un nuovo risvolto con un brano, firmato dalla coppia di producer multiplatino Takagi & ...