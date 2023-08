Manodopera | il film che parla di quando gli immigrati eravamo noi italiani

È unche oltre a ripercorrere la nostra storia risulta estremamente attuale, ricordandoci che anche noi siamo stati dei migranti. Si tratta di "", pellicola in stop motion firmata da Alain ...Esisteva per davvero: Ughettera, la terra degli Ughetto! La mia ricerca iniziò quel giorno di nove anni fa e, con essa, nacque anche la storia di questo"., presentato per la prima ...Esisteva per davvero: Ughettera, la terra degli Ughetto! La mia ricerca iniziò quel giorno di nove anni fa e, con essa, nacque anche la storia di questo"., presentato per la prima ...

Manodopera: il tour e la mostra dedicata al film al MEI di Genova Lega Nerd

Il lungometraggio, in stop motion, parla della vita da emigrati affrontata dai nonni del regista, quando erano i nostri connazionali a essere discriminati.Torino - Manodopera è il lungometraggio d’animazione scritto e diretto da Alain Ughetto vincitore di numerosi premi, fra cui Miglior Film di Animazione agli European Film Awards 2022 e Premio della Gi ...