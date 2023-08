Maltempo Puglia | arriva l’allerta meteo

... sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,, Basilicata, ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. Le informazioni sui ...... sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,, Basilicata, ... insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di. Le informazioni sui ...Sono le ultime ore contraddistinte dall'afa e dal grande caldo. Sta per giungere in, e su Bari, una perturbazione che porterà ilsulla regione già da venerdì sera. Secondo la meteorologa Emi Dinopoulou di 3BMeteo , l'anticiclone che ha garantito tempo stabile e caldo ...

Puglia, maltempo: allerta da stasera per possibili temporali ... Noi Notizie

Condizioni meteo critiche: allerta di livello arancione dichiarata per il Veneto. Piogge e temporali persistenti da Nord a Sud. Allerta gialla in atto per ...Sanò (Ilmeteo.it), 'in questi giorni pioggia e grandine, verso 15 torna il caldo afoso' ...