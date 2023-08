Maltempo in Slovenia | paese in ginocchio

Le forti piogge hanno causato alluvioni e frane in alcune zone della, bloccando strade e ponti, allagando edifici e costringendo all'evacuazione i cittadini. L'agenzia slovena per l'ambiente ha innalzato l'allerta meteo al livello più alto dopo che, nell'arco ......e in alcune parti dellacentrale ieri sera e durante la notte. Lo riferisce l'agenzia di stampa slovena STA. In alcune zone del Paese, già più volte colpito da ondate dinelle ...... 5 mila gli alberi caduti, c'è preoccupazione per la nuova ondata di, l'arrivo di un nuovo ... Grecia, Croazia, Portogallo,e Malta . Una nota che promette di mantenere il tema della ...

(LaPresse) Una donna bloccata nella sua auto travolta dalle inondazioni viente salvata da un uomo. E' successo a Ravne, in Slovenia, una delle ...Il maltempo che sta interessando da diverse ore il Friuli VG ha avuto ripercussioni ancora più pesanti oltre confine, colpendo la Slovenia con piogge torrenziali. Particolarmente bersagliate le città ...