Maltempo in Campania da stasera | forte vento | fulmini e temporali fino a domani

(Di venerdì 4 agosto 2023) Arriva la pioggia in. Dalle 20 di oggi, venerdì 4 agosto, alle 20 di, sabato 5 agosto, scatta l’allerta meteo della Protezione civile regionale di colore giallo su tutta la. Saranno possibili rovesci eimprovvisi, caratterizzati da rapidità di evoluzione e da una particolare forza. I fenomeni potranno essere accompagnati da grandine e. Sono previsti anche venti localmente forti dai quadranti occidentali con raffiche e mare agitato. A questo quadro meteo è associato un rischio idrogeologico persu tutto il territorio. Sono infatti possibili conseguenze al suolo come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, scorrimento delle acque ...

... 2 minuti Allerta meteo della Protezione Civile regionale di colore Giallo per temporali valida dalle 20 di oggi, venerdì 4 agosto, alle 20 di domani, sabato 5 agosto, su tutta la. Saranno ...... acque e depurazione: piano da 290 milioni di euro Ultime notizie Zerottonove Allerta meteo Gialla dalle 20 di oggi su tutta la4 Agosto Attualità Italia, allarme: in Friuli alberi ...In Friuli soprattutto, nella serata di ieri ilha colpito la zona del Pordenonese dove, in ... ARTICOLO PRECEDENTE, Anas: al via il secondo fine settimana di esodo estivo ARTICOLO ...

Maltempo in Campania da stasera: forte vento, fulmini e temporali ... Il Denaro

Arriva la pioggia in Campania. Dalle 20 di oggi, venerdì 4 agosto, alle 20 di domani, sabato 5 agosto, scatta l’allerta meteo della Protezione civile regionale di colore giallo su tutta la Campania. S ...Il rischio di fenomeni estremi è molto alto. Le intense temperature delle ultime settimane hanno riscaldato notevolmente il terreno e il mare, creando un'instabilità che potrebbe dar luogo a piogge e ...