Maltempo | allerta meteo a Milano | oggi è il giorno del ciclone Circe | chiusi parchi e mercati

La Protezione civile ha diramato inoltre un'meteo per temporali, grandine e venti forti su varie regioni. Dal basso Piemonte, l'entroterra ligure e la bassa Lombardia ilsi sposterà ...E'su gran parte del Centro - Nord per un peggioramento delle condizioni meteo , associato un sensibile calo delle temperature . Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...Milano e la Lombardia temono nuovi danni - dopo quelli del 24 luglio - per il, con l'arancione che oggi interessa il territorio lombardo. A preoccupare è l'arrivo di una forte perturbazione atlantica, il ciclone Circe. Ma l'non riguarda solo la ...

Weekend di maltempo in tutta Italia, allerta arancione nelle Marche e su parte della Lombardia TGCOM

Allerta arancione in Lombardia e nelle Marche, gialla su quasi tutto il Nord e il Centro. La Protezione civile ha emesso gli avvisi di maltempo per venerdì per l’arrivo previsto di una forte ...Alluvioni e altre emergenze, ma anche strade chiuse e interruzioni del gas: una telefonata per tutto, inviata dal comune ai cittadini interessati ...