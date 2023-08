Maltempo | allerta meteo a Milano | oggi è il giorno del ciclone Circe | chiusi parchi e mercati Tre morti in Slovenia

L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'gialla per la giornata di domani. Si prevedono sul Lazio precipitazioni, a prevalente ... Sebbene per ora ilnon abbia ...in dal nord al sud Rientra l'allarme per le Marche che da arancione è sceso a giallo. Resta quindi l'arancione per il Veneto e gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, ...Forti temporali con grandine nella zona di Milano sud, in particolare a Sedriano. Dal primo pomeriggio la metropoli vive in preoccupata attesa l'arrivo di una possibile, nuova tempesta dopo quella che ...

Maltempo oggi nelle Marche: nubifragio su Ancona, domani allerta gialla il Resto del Carlino

Maltempo al Nord e al Centro con il ciclone Circe in transito sull’ Italia. Rischio nubifragi e grandinate. Temperature in forte calo. Allerta arancione in Lombardia dove il temuto ciclone Circe, per ...Danni e interventi dei Vigili del fuoco in provincia di Alessandria, acqua alta a Venezia, disagi in Friuli. Intense precipitazioni anche a Roma nel pomeriggio, problemi soprattutto in provincia ad An ...