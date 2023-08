Maltempo | allerta in Italia | arriva il ciclone Circe Violenti temporali e grandinate

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) È in arrivo sull'il, la forte perturbazione atlantica che porteràcon possibilie un brusco calo delle temperature in diverse zone del Paese. Sono dodici le regionine interessate dal primodi agosto.arancione per il pomeriggio in Lombardia e nelle Marche, gialla su quasi tutto il Nord e il Centro. Il Comune di Milano ha disposto la chiusura di parchi, aree verdi e cimiteri e sospeso i mercati nelle vie con alberi. Allarme grandine e acqua alta a Venezia. Massima attenzione anche nelle Marche, colpite lo scorso settembre da un'alluvione che causò 12 morti, una donna dispersa e 50 feriti.