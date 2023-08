Maltempo | a San Donato Milanese continuano i lavori per ripristinare il verde danneggiato

(Di venerdì 4 agosto 2023) I tecnici dell’Ente, Floricoltura e la Protezione Civile sono intervenuti su oltre venti aree distribuite in tutti i quartieri della città. Stanziati oltre 100mila euro per liberare le zone colpite

PORDENONE - Diversi i danni del maltempo che da due settimane non dà pace al pordenonese. Ieri sera, giovedì 3 agosto, una nuova ondata ha colpito la zona, spezzando alberi e ...Venerdì 4 agosto, nelle ore pomeridiane e serali, una perturbazione potenzialmente dannosa interesserà la città di Brescia. L’Amministrazione comunale raccomanda la massima prudenza e ricorda alcune ...