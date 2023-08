Maltempo a Milano | Idroscalo chiude per allerta meteo

(Di venerdì 4 agosto 2023) La chiusura a titolo precauzionale Il Parcodi“alla luce dell’prevista per il pomeriggio di oggi, alle 13, in conformità anche con quanto disposto per gli altri parchi milanesi, a titolo precauzionale, verrà chiuso. Resta inteso che in caso di ritorno a condizione di normalità si potrà riaprire in serata”. Lo rende noto Città Metropolitana di. “Attenzione! Vista l’per oggi, venerdì 4/8, per ragioni di sicurezza,rà dalle ore 13 fino al termine della forte perturbazione attesa. Informazioni e aggiornamenti anche su.org”, il messaggio sulla pagina Facebook ufficiale del parco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo rende noto Città Metropolitana di. "Attenzione! Vista l'allerta meteo per oggi, venerdì 4/8, per ragioni di sicurezza, Idroscalo chiuderà dalle ore 13 fino al termine della forte ...... ilarirverà anche Valtellina Valchiavenna e Valcamonica , ma non in maniera così violenta - sono le previsioni - rispetto al resto della regione. Per questosi prepara al peggio, si ...La Protezione civile ha già emesso gli avvisi diper l'arrivo previsto di una forte ... Il Comune diha disposto la chiusura di parchi, aree verdi e cimiteri e sospeso i mercati nelle ...

Maltempo, è il giorno del ciclone Circe: allerta meteo in 12 regioni, Milano chiude parchi e mercati leggo.it

(Adnkronos) – Il Parco Idroscalo di Milano “alla luce dell’allerta meteo prevista per il pomeriggio di oggi, alle 13, in conformità anche con quanto disposto per gli altri parchi milanesi, a titolo pr ...Milano, 4 agosto 2023 – Dopo la chiusura, oggi a Milano, di parchi, aree verdi, cimiteri e dei mercati all’aperto sotto gli alberi (Crema, Canaletto, Pagano e Pistoia) anche l’idroscalo sarà off limit ...