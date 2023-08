Gli inquilini osservati dai ladri I, come riportato oggi (venerdì 4 agosto) da L'Eco di Bergamo , dopo i crimini di due anni fa avevano avuto una stagione più tranquilla nel 2022, forse anche ...Gli inquilini osservati dai ladri I, come riportato oggi (venerdì 4 agosto) da L'Eco di Bergamo , dopo i crimini di due anni fa avevano avuto una stagione più tranquilla nel 2022, forse anche ...

Malpensata, palazzi nel mirino dei ladri: tre alloggi svaligiati L'Eco di Bergamo

Esattamente due anni fa, nell’estate del 2021, erano stati svaligiati 13 appartamenti nel giro di un mese e mezzo. L’anno scorso, complici – non dei ladri – i lavori per realizzare il «cappotto» con ...Tra i non beneficiari di «Dedicata a Te», anche 1.090 residenti in città con un Isee sotto i 5 mila euro ...