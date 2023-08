‘Maledizione‘ San Tommaso | salta il concerto di Rhove Video- Foto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Le condizioni meteo si rivelano pedissequamente precise con la pioggia fitta che sta bagnando Avellino da circa un’ora costringe gli organizzatore dell’Avellino Summer Fest ad annullare ildiin programma a San. Una folla massiccia stava aspettando da ore l’esbizione del rapper lombardo che avrebbe dovuto chiudere i festeggiamenti del popoloso quartiere avellinese che ad inizio agosto celebra Sant’Alfonso de Liquori, tra i fondatori della Chiesa di San. Già il quartiere aveva dovuto ingoiare il boccone amaro dello spostamento a Campo Genova dell’esibizione del primo cantante chiamato per la festa, Geolier, in luogo della massiccia affulenza prevista. Come se non si sapesse già dall’inizio, ha borbottato qualcuno da San. Poco male, ...