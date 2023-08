Maignan "Lavoro ogni giorno per essere il migliore"

(Di venerdì 4 agosto 2023) "La pressione? Entro in campo determinato e cerco di fare il mio dovere" MILANO - "Mi svegliomattina per lavorare, peril. Quando finisce l'allenamento devodei miei compagni. Quando c'è una partita, la mia squadra deve vincere, se non lo fa è un problema. È cos

E se la squadra non vince è un problema'si è poi soffermato sul suo metodo: ' Tutti ... Io la penso così e questo per me è solo l'inizio: ogni giornoil triplo e curo tutti i dettagli . ...Ogni giornotre volte tanto sui dettagli. Ad esempio, mi chiedo. 'Perché ho fermato la palla... Ormaiè un perfezionista. Non accetta la sconfitta che pure nella vita è inevitabile e ...Ecco perché bisogna lavorare molto mentalmente ' , dichiara ancora. ' Io mi sveglio ogni mattina per lavorare e per essere il migliore. I miei compagni sono con me, giochiamo nella stessa ...

Maignan: “Lavoro sempre per essere il migliore. La squadra deve vincere” Pianeta Milan

'La pressione Entro in campo determinato e cerco di fare il mio dovere' MILANO (ITALPRESS) - 'Mi sveglio ogni mattina per lavorare, per essere ...Mike Maignan suona la carica: il portiere francese, assoluto leader tecnico dei rossoneri ha le idee chiare per il futuro. Al Milan bisogna giocare per ...