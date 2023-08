Mahmoud ucciso e fatto a pezzi | i due killer dopo l' omicidio andarono a svagarsi

Emergono nuovi e inquietanti sull'omicidio del 19enne. I due presunti killer dopo averil loro giovane dipendente - averlo decapitato, mozzato le mani e disperso i resti in mare - sono andati a divertirsi. "Erano senza pensieri e avevano ...Lo hanno, e poi sono andati a divertirsi. Abdelwahab Kamel detto "Tito" e Abdelghani Aly detto "Bob", i due parrucchieri egiziani accusati dell'omicidio del giovane connazionaleAbdalla, loro ...Per il gip Milena Catalano è in questo contesto che è maturato l'omicidio diAbdalla , il 18enne egizianoil 23 luglio scorso in un appartamento di via Vado, a Sestri Ponente, il suo ...

Mahmoud ucciso e mutilato a Genova, il Gip: Killer vendicativi. Andarono a svagarsi dopo l'omicidio Fanpage.it

Emergono nuovi e inquietanti sull’omicidio del 19enne Mahmoud . I due presunti killer dopo aver ucciso il loro giovane dipendente - averlo ...Il titolare della barberia chiamò la vittima, fissando l’incontro con i killer che avevano appena comprato armi ...