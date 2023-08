(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Ledisu donsono un atto grave, rivolte a una persona che al contrario si dovrebbe tutelare". Lo ha detto, nel corso del Filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem, la senatrice Enza, responsabile Contrasto alle mafie, legalità e trasparenza nella segreteria del Pd. "Quando una persona che non solo critica, ma cerca di accendere l'attenzione sul tema delle mafie, una persona di grande esperienza, andrebbe ascoltata: la sottovalutazione dei problemi ha portato in questo territorio e su questa materia i precedenti che ben conosciamo. Chi parla divuole il bene del territorio, della Calabria, della Sicilia, e la tutela della maggioranza dei cittadini che lotta contro una minoranza mafiosa, contro cui bisogna avere...

..."Nelle stesse ore in cui Piantedosi affermava nell'aula del Senato che i beni confiscati alla... Lo dichiara in una nota la senatrice Vincenza, responsabile Legalità, Trasparenza e Contrasto ...... l'esecuzione (music performance) di Nicoal pianoforte, seguitissima e intensa. Viaggio a ...2019/20 ha coordinato la settima edizione del Seminario interdipartimentale di Ateneo "Tracce di...... in economie che portano lavoro legale e che dimostrano che lasi può sconfiggere! La scelta di Fitto - continua- è sbagliatissima. Insieme agli attacchi a Don Ciotti, alla censura a ...

Mafia: Rando (Pd), 'parole Salvini su don Ciotti preoccupanti' Gazzetta di Modena

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Le parole di Salvini su don Ciotti sono un atto grave, rivolte a una persona che al contrario si dovrebbe tutelare”. Lo ha detto, nel corso del Filo diretto a Radio Immagin ...Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Nelle stesse ore in cui Piantedosi affermava nell’aula del Senato che i beni confiscati alla mafia erano una priorità del governo, il ministro Fitto toglieva dal Pnrr 300 m ...