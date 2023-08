(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Esprimo personalmente a nome delle deputate e dei deputati di Alleanza Verdi e Sinistra la più affettuosaal presidente Giuseppee alla sua famiglia per ladel padre". Così la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana

... probabilmente non entusiasma nemmeno la presidente del gruppo alla Camera, la verde Luana,... Tutto tace invece neldi Giuseppe Conte , che affronterà la questione nelle prossime settimane: ...Le segretarie sono la deputata di Avs Luanae la senatrice di Fdi Eleonora Leonardi. Ilnon ha partecipato al voto, non avendo ritirato la scheda. Nel frattempo, a Pesaro è stato ......, nelle stesse condizioni, ha optato per l'astensione. Il Terzo Polo ha lasciato libertà di voto, anche nel voto finale su cui Ettore Rosato e Mara Carfagna hanno sostenuto la legge.ha ...

M5s: Zanella (Avs), ‘vicinanza a Conte per la dolorosa perdita’ Il Sannio Quotidiano

Il sottosegretario al Mef Federico Freni respinge l'Odg pentastellato sul 'divieto assoluto di pubblicità del gioco', mentre è favorevole il parere all'impegno di 'implementare la lotta alla ludopatia ...Il centrodestra compatto, il centrosinistra in pezzi: il più classico degli schemi si avvia a ripetersi a Monza ...