...del Fatto Quotidiano che tratteggiò la sorella del premier e moglie di Francescoa ... Già, il Fatto - house organ del- e Travaglio, primo trombettiere grillino, non hanno affatto preso ...... ' un po' come avvenne, all'inizio, quando FdI decise di non entrare nel governo- Lega ma ne ... In FdI, per esempio, si fanno i nomi di Raffaele Fitto, Adolfo Urso e Francesco. Su ...Dopo l'incontro del giugno scorso al Ministero dell'Ambiente, senatore e comitato hanno incontrato il ministro dell'agricolturaal quale hanno evidenziato le problematiche legate alle ...

M5s: Lollobrigida, 'cordoglio e vicinanza a Conte per grave lutto' Gazzetta di Modena

Dopo la ’missione’ al ministero dell’Ambiente, ecco quella al ministero dell’Agricoltura. Stesso obiettivo: evidenziare a Roma le criticità del nuovo maxi allevamento di polli della Fileni a Maiolo, c ...Dopo l’incontro del giugno scorso al Ministero dell’Ambiente mi sono recato, insieme a rappresentanti del Comitato per la Valmarecchia, al Ministero dell’Agricoltura per confrontarci ancora una volta ...