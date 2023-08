M5s | è morto il padre di Giuseppe Conte | l’annuncio in Aula alla Camera

Lutto per Giuseppe Conte:Nicola, il padre del presidente del. Il decesso è avvenuto la mattina di venerdì 4 agosto, a 93 anni . Lo ha comunicato il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, in Aula a Montecitorio. ..."Comunico che il collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita del padre: la presidenza della Camera ha già formulato ai familiari l'espressione della più sentita partecipazione ...Lutto per Giuseppe Conte . Questa mattina èil padre del leader del, Nicola Conte, 93 anni. A darne notizia è stato il presidente di turno della Camera, Giorgio Mulè , che ha dato la comunicazione ai deputati riuniti in Aula durante ...

