Lutto per Giuseppe Conte | è morto il padre

il presidente del M5s , Giuseppe Conte . Questa mattina è morto a 93 anni il padre, Nicola Conte,anni segretario comunale di San Giovanni Rotondo. Il vicepresidente della Camera, ...E proprio gli amici si dicono preoccupatiil destino di Fascina: 'Vive immersa nel. Non solo non ha finito di elaborarlo ma non ha nemmeno iniziato'. E ancora: 'Chi le vuole bene è ...Morto il padre del leader M5S Giuseppe Conte. Ad annunciarlo in Aula alla Camera è Giorgio Mulè, presidente di turno: "Il collega Giuseppe Conte - ha spiegato - è stato colpito da un grave, la perdita dl padre. La presidenza della Camera ha già formulato ai famigliari l'espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell'...

Gmg Lisbona: lutto per la morte di Christine, che accompagnava un gruppo di giovani francesi di Saint-Georges. Il ... Servizio Informazione Religiosa

È morto Alfredo Pala. Originario di Sassari aveva 65 anni ed era conosciuto in tutta la Sardegna per la sua carriera da calciatore.È con profondo dolore che la comunità della ristorazione piange la perdita del giovane maestro pizzaiolo Umberto Persichini ...