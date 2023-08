Lunedì ultimo Cdm | un dl su taxi e caro voli e uno su giustizia

(Di venerdì 4 agosto 2023), norme sulla. L'Consiglio dei ministri prima della pausa estiva si preannuncia con un ordine del giorno particolarmente corposo. La seduta dovrebbe essere convocata per le 17 di(oggi alle 16.30 è in programma il pre-consiglio a Palazzo Chigi) con all'ordine del giorno due decreti. Il primo conterrà varie norme, ma gli interventi principali riguardano il riordino del servizio die un intervento contro la crescita dei prezzi dei biglietti aerei. Suistanno lavorando il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e quello delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Sul tema (spinoso) ieri sera c'è stato un vertice al termine del Cdm con Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Raffaele Fitto, Giancarlo Giorgetti, ...

L'attaccante è l'anno di contratto con gli Spurs e partirebbe gratuitamente la prossima ...si sono tenuti i colloqui faccia a faccia. Resta da vedere come reagirà Levy (presidente del ...L'Consiglio dei ministri, prima della pausa estiva, si terràalle 17 a Palazzo Chigi per poi concedersi un paio di settimane di riposo, "o meglio di distacco da Roma, perché i dossier ...Gli allenamenti ricominceranno il 7 agosto,. Tiene banco in casa Juve la questione legata al ... Il 19enne si è messo in mostra nel corso dell'campionato francese mettendo in mostra ...