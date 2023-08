L’ultima follia woke | vietato chiedere “quale bagno usi?”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 4 agosto 2023) Migliaia di lavoratori di un ospedale del Nord Est in Gran Bretagna sono stati invitati a non dimostrare empatia nei confronti delle colleghe preoccupate di dover condividere i servizi igienici con maschi biologici. Questo ordine arriva dopo che è stata distribuita una nuova guida “” che vieta ai capi squadra di usare frasi come “capisco le tue preoccupazioni” in risposta a qualsiasi lamentela sul tema. Il documento di 38 pagine, applicabile a più di 8.300 medici, infermieri e personale di supporto, afferma anche che è discriminatorio non utilizzare il pronome preferito da una persona trans o non binaria. Queste politiche sono state adottate dalla South Tyneside e Sunderland NHS Foundation Trust, come riporta il Daily Mail, che ora sono accusate di discriminazione illegale nei confronti dei dipendenti con visioni critiche sul gender. Alcuni critici hanno definito ...