Lukaku-Juventus | avanti col Chelsea per esigenze economiche

Leggi su inter-news

(Di venerdì 4 agosto 2023) Nel destino di Romelusembra esserci ancora l’Italia, questa volta però la. Il team bianconero vuole chiudere per il belga, secondo il Corriere dello Sport ne ha assoluto bisogno. QUESTIONI – Senza gli 80 milioni della qualificazione in Champions League ladeve chiudere cessioni eccellenti, Dusan Vlahovic è una di queste. Il motivo è semplice: il sostituto è a portata di mano, Romeluin uscita dal. Il belga si allena da solo, neanche a Londra, aspetta solo di andare via e spinge per la soluzione italiana. Massimiliano Allegri vede nel bomber ex Inter l’attaccante utile per lottare per lo Scudetto, occasione irripetibile. La distanza tra offerta e richiesta è di 10 milioni di euro: se il conguaglio delarriverà a 30-35 milioni si potrebbe ...