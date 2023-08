L’Ucraina non ha chiesto ai suoi cittadini stanziati in Canada di combattere

Leggi su facta.news

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il 3 agosto 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si riporta una presunta dichiarazione di Oleksiy Reznikov, ministro della Difesa del. Reznikov, in riferimento aidi origine ucraina in, avrebbe detto che «ora, quando la patria storica ha bisogno di loro, devono essere qui. Sonocanadesi, ma soprattutto ucraini. Chiederemo al governo canadese di mandarci, estradandoli se necessario, 30.000 uomini in età militare». Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale del ministero della Difesa ucraino. La dichiarazione inventata è stata invece pubblicata in origine il 28 luglio 2023 su un canale Telegram in lingua russa che realizza contenuti ironici e satirici. Nella condivisione originaria la falsa ...