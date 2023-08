(Di venerdì 4 agosto 2023) "L'è unaper i: la mobilità privata per come l'abbiamo conosciuta non esisterà più: lo ha dettode Meo, ceo del gruppo Renault, in un incontro con la stampa a Locorotondo, in Puglia, a margine del Viva Festival, kermesse di musica elettronica di cui la Renault è main sponsor. Nell'occasione, il numero uno della Casa francese ha affrontato vari temi, dalla Formula Uno alla competizione industriale con i cinesi, passando per l'ACEA e gli e-fuel. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni più importanti. Sulla mobilità. "Costruire un'costa più di un'tradizionale per gl'investimenti, la tecnologia a bordo e i componenti. Questa è, come ho sempre detto, ladei. Va ...

Se vi avessero proposto di giocare qui o lì, voi che avreste fatto - Io farei leggere e rileggere l'intervento diDe, ceo di Renault, sulle auto elettriche. "A Bruxelles c'è un gruppo di ...'L'auto elettrica è una rivoluzione per i ricchi: i costi sono elevati e il 2035 è dietro l'angolo": lo ha dettode, ceo del gruppo Renault, in occasione di un incontro con la stampa a Locorotondo, in Puglia, dove il manager sta trascorrendo un periodo di vacanza. Contestualmente, il numero uno della ...'Sacrosante le parole del presidente di Acea e ceo di Renault,De. È proprio così: le politiche ambientali dell'Ue sono fino a oggi state orientate e gestite da 'estremisti dell'elettrico' capitanati dal commissario Tiemmermans, che hanno impostato tutti ...

Luca de Meo - "L'auto elettrica è una rivoluzione per ricchi" Quattroruote

LOCOROTONDO - «A Bruxelles c’è un gruppo di estremisti dell’elettrico che non si rende conto - o non vuole farlo - di quanto il futuro sia complesso». Così ...E sulla F.1: "In Francia non appassiona perché non c'è un simbolo come la Ferrari da tifare. Con Alpine vogliamo legare i colori alla passione" ...