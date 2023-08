Lozano | futuro ancora in bilico | spunta una novità

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilditutto da scrivere: con il contratto in scadenza a giugno 2024 sono previsti presto aggiornamenti. Hirvingnon andrà al Los Angeles FC in questa finestra di mercato. Negli Stati Uniti il mercato estivo chiude la sera del 2 agosto ed è per questo che è diventato impossibile un trasferimento immediato del messicano negli States. LasuldiIl club californiano aveva trovato l’intesa con il Chucky ma il Napoli non ha dato il via libera alla cessione: Aurelio De Laurentiis chiedeva 20 milioni di euro per lasciarlo partire.suldi(LaPresse) SpazioNapoli.itSecondo quanto riferito da TuttoMercatoWeb.com, da Los Angeles torneranno forti su ...

Ultime news calciomercato Napoli - Spunta il problema stipendio che complica l'addio e ildi Hirving. Perché in Europa nessuno è disposto a soddisfare le richieste del messicano, il cui accordo per il trasferimento in MLS, precisamente ai Los Angeles Fc è saltato. Ne parla l'...Ci sono poi i nodi Zielinski, Demme e, il cuinel Napoli è ancora avvolto dalle nubi. Manca il difensore centrale che sostituisca Kim, nonostante il sudcoreano sia andato via il 18 ...Notizie Calcio Napoli - Ildi Hirvingpotrebbe essere ancora al Napoli, almeno fino al prossimo anno. Napoli,può restare anche a scadenza Le parole di Aurelio De Laurentiis in occasione della presentazione ...

Il Mattino - Futuro Lozano, si complica la cessione: il motivo CalcioNapoli24

Secondo Il Corriere del Mezzogiorno attaccante del Napoli Hirving Lozano potrebbe continuare a vestire la maglia del club azzurro ...Un'estate non esattamente rilassata per il Napoli di De Laurentiis: Osimhen non rinnova, i casi Zielinski e Demme e le lacune in rosa ...