Louis Armstrong | ricorre l’anniversario della nascita del genio del jazz

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 4 agosto 2023)è stato un protagonista indiscussostoria dele uno dei musicisti più influenti e amati del Novecento. La sua carriera e la sua vita privata sono state caratterizzate da una serie di avvenimenti e curiosità che hanno contribuito a definire la figura affascinante e carismatica di questo straordinario artista, noto anche per capolavori come “What a Wonderful World”. Nato il 4 agosto 1901 a New Orleans,iana, in una famiglia di origine afroamericana,crebbe in un contesto di povertà e discriminazione razziale. I suoi nonni erano stati schiavi, e lui stesso fu testimone delle ingiustizie che la sua gente doveva affrontare. La sua infanzia fu segnata da privazioni e difficoltà economiche, e per contribuire alle entrate familiari, il giovane ...