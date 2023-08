Poi bisogna lavorare anche'armonizzazione della classe. Ogni regione per quel che riguarda il ... ha risposto la ministraa chi le chiedeva circa le misure adottate dal governo per l'...... che possa gravitare davanti alla difesa e perché no sganciare eventualmente Manueldal ... Ghanese classe '93, ha militato'Atletico Madrid ed ora è in forza all'Arsenal, in Premier League.Valbrona : "Festa della Libertà", sabato 5 e domenica 6 agosto'area feste di via Roncareggi ci ... Atteso l'arrivo del ministro Alessandra. Domenica: pranzo dalle 12, cena dalle 19, ballo ...

Locatelli,nell'inclusione lavorativa valorizzare tutti i talenti Euronews Italiano

"Noi siamo l'unico paese in Europa che ha una legge sull'inclusione lavorativa, ma pensiamo sia una legge da rinnovare e modificare. (ANSA) ...Per il Festival Internazionale "Settimane Barocche" di Brescia, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo si terrà un concerto di musiche di Locatelli, Marini e Vivaldi. Telefono: 348.2653247 ...