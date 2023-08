(Di venerdì 4 agosto 2023) AGI - Daè partita una possibile 'rivoluzione' nella gestione deinell'ambito della lotta alla criminalità economica. Finora lopagava sempre e comunque le spese di 'mantenimento' di questo tipo di. Nel caso di uno yacht confiscato a un evasore, per esempio, gli toccavano l'assicurazione, il posto del parcheggio, la manutenzione. Ora, se il demanio non ritiene il bene di interesse pubblico potràrlo. "Questo significa che loci guadagnerà due volte: non dovendo pagare le spese e incassando dal compratore" spiega all'AGI il procuratore generale diGuido Rispoli tra i firmatari dei due protocolli, il secondo datato 11 luglio, che hanno segnato la svolta. I soldi presi dalla vendita, si legge nel ...

... come viene punita Violazione diritto d'autore: cosa fare Chi pensa di esserevittima di ... riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde,o mette in vendita o pone altrimenti in ...Storicamente il nostro secondo trimestre è sempremigliore del primo, sia in termini di ... e la divisione India Consumer Healthcare, cheprodotti da banco. Inoltre, una delle società ...Il 15enne, dopo la segnalazione di alcuni passanti, eratrovato dai socorritori su una panchina di piazza Verdi in coma etilico, attorniato da coetanei. Da una prima ricostruzione, è emerso che ...

Lo Stato vende i beni confiscati agli evasori, la novità parte da Brescia AGI - Agenzia Italia

Annuncio vendita Opel Corsa 1.2 Design & Tech usata del 2022 a Pieve di Soligo, Treviso nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Quali sono le auto elettriche più vendute in Italia a luglio Ecco i modelli più scelti dagli italiani e le loro caratteristiche ...