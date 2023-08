LIVE Universiadi 2023 | 4 agosto in DIRETTA | iniziano atletica e nuoto | oggi nessuna medaglia dalla scherma Azzurri del volley in parità nel loro quarto di finale

(Di venerdì 4 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOIL MEDAGLIERE DELLEESTIVE 12:43– Al passaggio dopo 1000 metri Li comanda i 1500 femminili con più di tre secondi di vantaggio su Noemi Cesarano, terza piazza oltre i 4? per la portoghese Holub. 12:42 PALLAVOLO – Italia-Argentina 16-14. Recine guida la banda italiana che mantiene due fondamentali punti di vantaggio. 12:41 PALLA– Qualche minuto di ritardo rispetto al programma per il via delditra Italia e Giappone. 12:40– Agli 800 metri Li Bingjie si invola sempre di più verso una scontatad’oro. Battaglia per argento e bronzo tra Cesarano e Holub, separate da mezzo ...

Da pochissimi giorni sono iniziate le, manifestazione in cui le nostre rispettive nazionali (femminile e maschile) sono le ...//www.fisu.tv/- Dalla MSC la diretta della presentazione ufficiale della nuova maglia del Napoli 2023/24. Di ...di un'attività di formazione è una scelta che abbiamo fatto qualche anno fa con le. Fu ......A inizio giugno il gruppo aveva pubblicato un video raccontando i lavori per la prima parte dell'allestimento del. approfondimento Pinguini Tattici Nucleari negli Usa per chiudere le...

LIVE Universiadi 2023, 4 agosto in DIRETTA: Italia alla ricerca di ori tra atletica, nuoto, scherma e tuffi OA Sport

WORLD UNIVERSITY GAMES Il secondo giorno di finali dei WUGS 2023 prenderà il via stasera a Chengdu. La sessione di stasera prevede le finali dei 50 farfalla maschili, dei 100 dorso maschili, dei 50 fa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata che assegna titoli della 31ma edizione delle Universiadi estive in corso di ...