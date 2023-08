LIVE Universiadi 2023 | 4 agosto in DIRETTA | bronzo per Neroni Borello nei 3 metri sincro donne Deludono i fiorettisti

(Di venerdì 4 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOIL MEDAGLIERE DELLEESTIVE 11:08 SCHERMA – E’ in pedana l’ultima rappresentate italiana di giornata. Nei quarti di finale di sciabola femminile Rebecca Gargano sfida la francese Noutcha per tentare di entrare in zona medaglie e regalare al nostro Paese un metallo anche nella giornata odierna nella scherma. 11:06 GINNASTICA ARTISTICA – L’oro nella competizione all-around va al cinese Shi Cong con il punteggio totale di 86.398. Il padrone di casa ha condotto una gara perfetta risultando il migliore in ognuna delle sei rotazioni. Medaglia d’argento per il giapponese Kazuma Kaya (84.098),per il kazako Milad Karimi (83.630). 11:04 TUFFI – Non prendono parte alla gara ...

LIVE Universiadi 2023, 4 agosto in DIRETTA: Italia alla ricerca di ori tra atletica, nuoto, scherma e tuffi OA Sport

Verranno messi in palio nel Giorno 7 altri 24 titoli nella 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, venerdì 4 ago ...Le finali del terzo giorno dei Giochi Universitari Mondiali 2023 di Chengdu, in Cina, inizieranno a breve. La sessione di stasera prevede una suddivisione equa di finali e semifinali, con 5 gare per c ...