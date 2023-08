LIVE Universiadi 2023 | 4 agosto in DIRETTA | bene gli azzurri del fioretto e nelle batterie del nuoto Ottima Pellicoro nei 1500 metri

(Di venerdì 4 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETOIL MEDAGLIERE DELLEESTIVE 8:56 GINNASTICA ARTISTICA – Svolto l’esercizio degli anelli da parte dei duein gara. 13.233 per Lay Giannini, 13.100 per Lorenzo Bonicelli. 8:54 GINNASTICA ARTISTICA – Finale all-around maschile dillo altissimo. In gara ginnasti pluridecorati, con il campione olimpico Hashimoto che però sbaglia non poco nella prima rotazione. Il giapponese è costretto ad inseguire i padroni di casa. 8:51 SCHERMA – Vola agli ottavi Francesco Ingargiola, che supera senza patemi l’uzbeko Solikhojiev. Avanza anche Davide Filippi grazie al 15-7 sul nipponiko Nakamura. Promosso col brivido Tommaso Martini, bravo a piazzare l’ultima stoccata sul coreano ...

LIVE Universiadi 2023, 3 agosto in DIRETTA: l'Italia sale al 5° posto nel medagliere con 4 ori di giornata! OA Sport

Verranno messi in palio nel Giorno 7 altri 24 titoli nella 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, venerdì 4 ago ...Le finali del terzo giorno dei Giochi Universitari Mondiali 2023 di Chengdu, in Cina, inizieranno a breve. La sessione di stasera prevede una suddivisione equa di finali e semifinali, con 5 gare per c ...