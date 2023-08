LIVE Universiadi 2023 | 4 agosto in DIRETTA | 2 ori dal nuoto | l’Italia vola nel medagliere! Quarta Besana | azzurri in semifinale nel volley

Leggi su oasport

CALENDARIO COMPLETOIL MEDAGLIERE DELLEESTIVE 14:42 ATLETICA – Asia Taverini supera all'ultimo tentativo 1.80m e resta in gara per la finale! 14:39 ATLETICA – Questo il podio: 1.Viktoria Forster (12"72), 2.Yanni Wu (12"76), Jyothi Yarraji (12"78), bene comunque, capace di andare sotto i 13 secondi (12"98). 14:36 ATLETICA –piazza per Veronica, la vittoria va a Viktoria Forster. 14:33 ATLETICA – Questa la startlist della finale dei 1o0m ostacoli femminili: Saara fu sofia Keskitalo (FIN), Anna Toth (HUN), Viktoria Forster (SVK), Yanni Wu (CHN), Veronica(ITA), Jyothi Yarraji (IND), Yuwei Lin (CHN), Tereza elena Sinova (CZE). 14:30 ...