LIVE Tiro con l’arco | Mondiali 2023 in DIRETTA | bronzo nella gara mista | ma sfuma il pass per la squadra maschile

(Di venerdì 4 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Corea. 38-36 per gli asiatici, che partono subito inserendo le marce alte. COREA-GERMANIA – Finale per l’oro a squadre miste. 18:30 Lim Sihyeon e Kim Woojin per gli asiatici, padroni di casa che rispondono con Kroppen ed Unruh. 18:29 Ultimaodierna la finale per l’oro della competizione a squadretra Corea e Germania. ITALIA-TAIPEI 5-3. Finale non adatto ai deboli di cuore. Agli azzurri servivano due 10 per vincere senza dover ricorrere allo shoot-off, e due 10 sono arrivati. Davvero glaciali Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli, che si mettono al collo la medaglia iridata e staccano ilper Parigi 2024.OOO ITALIA!!! 18:24 20-19 Taipei a metà del set decisivo. 3-3. Andiamo ragazzi! Quarto 10 consecutivo di una splendida ...