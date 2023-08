LIVE Tiro con l’arco | Mondiali 2023 in DIRETTA | azzurri ai piedi del podio Ora Italia-Taipei per il bronzo nella prova mista

(Di venerdì 4 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:55 Qualche minuto di pausa e la premiazione del torneo a squadre maschile prima di proseguire con le finali della. Sarà subitoper la medaglia di. A tra poco! COREA-TURCHIA 6-2. Medaglia d’oro per i fenomeni coreani, ai quali basta unadillo minore rispetto alla semifinale con l’per superare i pur ottimi turchi. 57-52 il punteggio dell’ultimo set. 4-2 Corea. Asiatici che registrano nuovamente i meccanismi, imponendosi nel terzo set con il punteggio di 56-55. 2-2. A sorpresa arriva il pareggio della Turchia. Sugli scudi Gazoz, che regala ai suoi il 10 del 56-55. 2-0 Corea. Partenza solida degli asiatici, che si aggiudicano il ...

LIVE Tiro con l'arco, Mondiali 2023 in DIRETTA: gli azzurri sfidano la Corea senza paura in semifinale OA Sport

Giornata decisiva per l'Italia ai Campionati Mondiali 2023 di tiro con l'arco, in corso di svolgimento a Berlino fino a domenica 6 agosto. Il movimento azzurro si gioca infatti quest'oggi le ultime du ...