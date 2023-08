LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | tra poco la P2 | si inizia a fare sul serio a Silverstone

(Di venerdì 4 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.46 Sono nove i piloti che hanno vinto più di un GP di. Fra di essi, in quattro hanno primeggiato con due moto diverse. Parliamo di Valentino Rossi (Honda, Yamaha); Casey Stoner (Ducati, Honda); Randy Mamola (Suzuki, Honda) e Andrea Dovizioso (Honda, Ducati). Per quanto riguarda le affermazioni italiane, se ne contano complessivamente 12. A quelle di Rossi (6) e Dovizioso (2) bisogna aggiungere i singoli successi di Franco Uncini (1982), Luca Cadalora (1993), Max Biaggi (2001) e Francesco Bagnaia (2022). 15.43 Sono cinque i centauri in attività ad aver già trionfato nel GP britannico. Si tratta di Marc Marquez (2014), Maverick Viñales (2016), Alex Rins (2019), Fabio Quartararo (2021) e Francesco Bagnaia (2022). 15.40 Prima di entrare nel vivo della seconda ...

Oggi riprende la dopo una breve pausa estiva per far riposare i motori e permettere ai piloti il dovuto relax ... Torna il Motomondiale Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati di e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della sessione di prove libere 1 e delle ... Venerdì 4 agosto Ore 9.55: prove libere 1 Moto3 Ore 10.45: prove libere 1 Moto2 Ore 11.40: prove libere 1 Ore 12.40: paddock

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 Quartararo si porta in nona posizione a 1.489 davanti al compagno Morbidelli che è staccato di 137 dal francese 11.58 Miller si avvicina a Bezzecchi (2: ...