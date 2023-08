LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | scatta la P2 | si inizia a comporre la top10 per le qualifiche di domani

(Di venerdì 4 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 Bagnaia è entrato in pista ed è rientrato subito ai box. I tecnici hanno provato un assetto che non gli è piaciuto e ora sono tornati a quello di stamattina. Vedremo se le cose miglioreranno. 16.10 Martin sale al terzo posto a 348 millesimi, poi Alex Marquez e Marini a un secondo. Bagnaia non ha ancora completato un giro… 16.09 Bezzecchi passa di nuovo sul traguardo con un altro ottimo crono. Al T3 aveva 426 millesimi di vantaggio, quindi chiude in 2:00.025 mentre Binder è primo in 1:59.889 16.08 Attenzione! Cade Vinales in curva 16 e esce dal tracciato zoppicando. Intanto Aleix Espargarò è secondo a 723 millesimi. 16.07 Bezzecchi vola in ogni settore (con doppia gomma media) e fa segnare un 2:00.539 ed è subito untempo! 16.06 Zarco si porta a 289 millesimi da Bezzecchi, mentre ...

Laè ripartita dopo la pausa estiva con le Libere 1 di SIlverstone: miglior tempo di Bezzecchi in 2:00.295, 36 millesimi meglio di Marini e 75 più veloce di Martin. 4° Zarco a completare il poker

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 Quartararo si porta in nona posizione a 1.489 davanti al compagno Morbidelli che è staccato di 137 dal francese 11.58 Miller si avvicina a Bezzecchi (2: ...