LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | Binder comanda davanti a Bezzecchi e Bagnaia

(Di venerdì 4 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.37 Marc Marquez prova a spingere ma non riesce a migliorare nemmeno in questa occasione e rimane 18° a 1.352 16.36 AGGIORNAMENTO TEMPI P2 1M.1:59.716 2M.Viñales+0.044 3B.+0.173 4F.+0.368 5J.Zarco+0.427 6M.Oira+0.429 7J.Martin+0.521 8L.Marini+0.639 9A.Espargaro+0.706 10A.Marquez+0.727 16.34 Luca Marini di nuovo da record nel T1, poi cade! Il pilota del team Mooney VR46 finisce nella ghiaia della Stowe, tutto ok per lui. 16.33vola di nuovo al comando in 1:59.716 con 173 millesimi su! il romagnolo continua a volare a Silverstone! Attenzione a Vinales che risponde ed è secondo a 44 16.32non migliora per 8 millesimi! Zarco cresce ed è quarto ...

La MotoGP è ripartita dopo la pausa estiva con le Libere 1 di Silverstone: miglior tempo di Bezzecchi in 2:00.295, 36 millesimi meglio di Marini e 75 più veloce di Martin. 4° Zarco a completare il poker. Oggi riprende la MotoGP dopo una breve pausa estiva per far riposare i motori e permettere ai piloti il dovuto relax. Torna il Motomondiale Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati di MotoGP e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della sessione di prove libere 1 e delle

LIVE FP2 MotoGP Silverstone: cronaca diretta minuto per minuto GPOne.com

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 Quartararo si porta in nona posizione a 1.489 davanti al compagno Morbidelli che è staccato di 137 dal francese 11.58 Miller si avvicina a Bezzecchi (2: