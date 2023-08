LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | Bezzecchi subito in vetta nella P1 | Bagnaia non spinge

(Di venerdì 4 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.15 Mentre Franco Morbidelli cade senza problemi, Jorge Martin sale in terza posizione a 42 millesimi da, mentre Marc Marquez è 12° a 1.210. 12.14 Jorge Martin riparte ed è di nuovo da record nel T1 e T2. Il suo vicino di box Johann Zarco sale in 10a posizione a 767 millesimi, mentre anche Marc Marquez inizia a fare sul serio. 12.12 Jorge Martin inizia a fare sul serio. Record nel T1 per 37 millesimi, arriva poi al T3 con 285 millesimi di distacco, chiude in 2:01.376 ed è quarto a 491 millesimi da. 12.10ripartesua sessione e fa segnare il suo migliore T1 con 326 millesimi di distacco. Diventano 726 al T2, quindi 1.105 al T3 e chiude in 2:02.532 a 1.647 ed è 14° 12.08 Torna in azione ...

Oggi riprende ladopo una breve pausa estiva per far riposare i motori e permettere ai piloti il dovuto relax ...le carte in regola per continuare a utilizzare il tuo abbonamento streaminge ...Torna il Motomondiale Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della sessione di prove libere 1 e delle ...Semaforo verde per ladopo la lunga pausa estiva: questa mattina si torna in pista per le Libere 1 di Silverstone (su Sky Sport Summer, Sky Sporte in streaming su NOW dalle 11.45). Da oggi i tempi delle FP1 non saranno più validi per determinare il passaggio al Q2 delle qualifiche, per il quale ...

LIVE FP1 MotoGP Silverstone: cronaca diretta minuto per minuto GPOne.com

Oggi riprende la MotoGP dopo una breve pausa estiva per far riposare i motori ... tutte le carte in regola per continuare a utilizzare il tuo abbonamento streaming live e on demand senza blocchi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 Quartararo si porta in nona posizione a 1.489 davanti al compagno Morbidelli che è staccato di 137 dal francese 11.58 Miller si avvicina a Bezzecchi (2: ...