LIVE MotoGP | GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA | Aleix Espargarò in vetta su Bezzecchi e Vinales | 5° Bagnaia Ora i time attack

(Di venerdì 4 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49 Zarco di nuovo a 59 millesimi nel T3,record per 55. Il francese chiude in 1:59.690 ed è terzo, lo spagnolo vola in 1:59.218 ed è primoooooooooo! 349 millesimi su Miller!!!!!!! 16.48 Binder fa fermare i cronometri sull’1:59.680 ed è primo per 14 millesimi su, ma ora arriva Miller ed è lui il primo! 1:59.567 16.47 Zarco si lancia con doppia soft, arriva al T2 con soli 22 millesimi di ritardo, quindi 77 al T3. Il francese vola al terzo posto ma il tempo viene cancellato. Occhio a Binder! 235 millesimi di record al T2! 16.46 Attenzione! Dai box si segnala qualche gocciolina di pioggia. Il meteo metterà lo zampino nel momento clou? Per il momento tutto regolare a Silverstone… 16.45 Ora è la volta di Marc Marquez e Binder, quindi Fernandez e Miller. Marini corre ...

La MotoGP è ripartita dopo la pausa estiva con le Libere 1 di Silverstone: miglior tempo di Bezzecchi in 2:00.295, 36 millesimi meglio di Marini e 75 più veloce di Martin. 4° Zarco a completare il poker. Oggi riprende la MotoGP dopo una breve pausa estiva per far riposare i motori e permettere ai piloti il dovuto relax. Torna il Motomondiale Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati di MotoGP e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della sessione di prove libere 1 e delle

Dopo una lunga pausa, si torna finalmente a parlare di moto in pista. Ma prima ancora di arrivare a Silverstone, ecco una novità importante: nel 2024, a fianco di Fabio Quartararo, non ci sarà più Fra ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 Quartararo si porta in nona posizione a 1.489 davanti al compagno Morbidelli che è staccato di 137 dal francese 11.58 Miller si avvicina a Bezzecchi (2: ...