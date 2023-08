LIVE Italia-Turchia 61-56 | amichevole basket in DIRETTA | Matteo Spagnolo sugli scudi | Azzurri ancora avanti alla terza sirena

(Di venerdì 4 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61-59 Tripla di Bitim: lasi rifà prepotentemente sotto, -2! Inizia l’ultima frazione! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l’mantiene sette lunghezzeavversari (61-56)! 61-56 Osmani da due tiene a gla! 61-54 1/2 per il numero 18 dell’: gliriprendono un margine rassicurante sui turchi! 60-54ruba p, si mette in proprio e va fin in fondo: che giocata del giovane playmaker! 58-54 Fade away di Luca Severini: glitengono a distanza di sicurezza gli avversari! 56-54 1/2 per Nicolò Melli a cronometro fermo: +2! 55-54 La ...

LIVE Italia-Turchia, amichevole basket in DIRETTA: inizia il cammino verso i Mondiali OA Sport

Illumina la serata una clamorosa stoppata in recupero di Tonut su Hazer, ma gli ospiti riescono a ricucire fino al 25-24. L'Italia riordina le idee e riceve risposte dagli uomini usciti dalla panchina ...Archiviato il netto successo cinese su Capo Verde, è il momento del debutto per l'Italia del Poz. In una BLM Group Arena quasi esaurita, si parte alle 20.30 contro la Turchia di ...