LIVE Italia-Turchia 49-38 | amichevole basket in DIRETTA | ottimo rendimento in attacco degli Azzurri! +11 all’intervallo lungo

(Di venerdì 4 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:20 15 punti di uno scatenato Simone Fontecchio e 7 per il vice-Capitano Nicolò Melli, insieme a 5 punti di Stefano Tonut. Gli Azzurri hanno iniziato molto bene, salvo subire la veemente reazione turca nel finale di primo quarto. Nella seconda frazione, invece, i ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno ripreso a macinare gioco e punti toccando anche il massimo vantaggio a +12. Si chiude anche il secondo quarto: dopo 20? alla BLM Group Arena di Trento l’è davanti per 49-38! 49-38 ‘Momo’ Diouf corregge a canestro il tiro di Gabriele Procida! 47-38 Yurtseven da due tiene gli avversari sotto la doppia cifra di vantaggio! 47-36 Errore difensivo dell’, con lache ne approfitta e rosicchia due punti! 47-34 TOMAS WOLDETENSAE: BOMBA DEL BOLOGNESE E ...

Ecco tutti i rinnovi più recenti ine in Europa CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEDANSO Lens Scadenza nuovo contratto: 2027 GIACOMO RASPADORI Napoli Scadenza nuovo contratto: 2028 ...La cantante è attualmente in giro per l'con il suo tour " L'Estate dei cani sciolti" , ... Confermata invece, al momento, ildell'8 agosto ad Alcamo, che sarà l'ultimo prima del ricovero in ...Salta per maltempo ildi Ivana Spagna che doveva tenersi nella serata del 4 agosto all'Area Jova Beach di ... è tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale sia in...

LIVE Italia-Turchia, amichevole basket in DIRETTA: inizia il cammino verso i Mondiali OA Sport

Archiviato il netto successo cinese su Capo Verde, è il momento del debutto per l'Italia del Poz. In una BLM Group Arena quasi esaurita, si parte alle 20.30 contro la Turchia di ...La partita Catanzaro-Foggia del 05 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i trentaduesimi della Coppa Italia Tim Cup 2023/2024 ...